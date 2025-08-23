Condiciones secas en la mayor parte del país, temperaturas cálidas

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Condiciones secas en la mayor parte del país, sin embrago, por la tarde el ingreso de la brisa del océano Pacífico generará precipitaciones débiles dispersas y actividad eléctrica aislada sobre las regiones del suroccidente y sur.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 31°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 38°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 32°C, mínima de 22°C

Zona norte: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 33°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 33°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:36 am y la puesta a las 6:08 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB