Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

Condiciones secas en la mayor parte del país por la mañana, sin embargo, por la tarde la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico generarán precipitaciones débiles a moderadas y dispersas acompañados de actividad eléctrica sobre las regiones del suroccidente, centro, sur y suroriente; asimismo, precipitaciones débiles para el resto del país.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 20°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 23°C

Zona central: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona norte: Máxima de 34°C, mínima de 25°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 29°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:38 am y la puesta a las 5:43 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB