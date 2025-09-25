Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

Seguirán las condiciones secas en la mayor parte del país, con precipitaciones débiles y aisladas en el oriente, producto del transporte de humedad por el viento del este desde el mar Caribe, asimismo, la brisa del Pacífico podría generar algunos chubascos débiles y aislados en los cerros y montañas del sur y suroccidente al final de la tarde.

Los mayores acumulados de precipitaciones se esperan sobre las regiones de occidente, centro y sur.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 29°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 23°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 22°C

Zona norte: Máxima de 34°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 30°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 29°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:38 am y la puesta a las 5:43 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB