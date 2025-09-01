Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del país. Por la tarde la brisa del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos débiles y aislados para las regiones del oriente, norte, sur y suroccidente.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 31°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 38°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 38°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona occidental: Máxima de 33°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:00 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB