Condiciones secas con lluvias en la tarde para este domingo en gran parte del territorio hondureño

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostica condiciones secas en gran parte del territorio hondureño, comunicó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En horas de la tarde se prevé lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada en el suroccidente y sur; estas condiciones climáticas son generadas por el ingreso de humedad del mar Caribe y la brisa del océano Pacífico.

El oleaje en el litoral Caribe será de dos a cuatro pies, y de uno a tres en el Golfo de Fonseca.

La máxima temperatura para el departamento de Atlántida será de 32 grados Celsius, 37 para Choluteca, 33 en Colón, 32 en Comayagua, 28 para Copán, 34 en Cortés, 29 en El Paraíso y Francisco Morazán, 31 en Gracias a Dios y 24 en Intibucá.

Asimismo, en Islas de la Bahía se registrará temperatura de 31 grados, 30 en La Paz, 32 en Lempira, 33 para Ocotepeque y Olancho, 37 en Valle, 32 en Yoro y 33 en Santa Bárbara. AG