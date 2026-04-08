Condiciones secas con lluvias aisladas en noroccidente y suroccidente de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día prevalecerán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, aunque se esperan lluvias aisladas en algunas regiones del país.

Según el pronosticador de turno, Jairo García, el transporte de humedad desde el mar Caribe impulsado por vientos del noreste, así como la brisa proveniente del océano Pacífico en horas de la tarde, generarán lluvias y chubascos débiles a moderados sobre las zonas del noroccidente y suroccidente. Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas en regiones del centro y oriente de Honduras.

COPECO también detalló que el país se encuentra bajo la influencia de la fase de luna llena. En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta un oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El informe establece que la salida del sol será a las 5:42 de la mañana y la puesta a las 6:01 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

El Paraíso: máxima de 30°C, mínima de 18°C

Francisco Morazán: máxima de 30°C, mínima de 19°C

Gracias a Dios: máxima de 31°C, mínima de 24°C

Intibucá: máxima de 24°C, mínima de 12°C

Islas de la Bahía: máxima de 30°C, mínima de 23°C

La Paz: máxima de 34°C, mínima de 21°C

Atlántida: máxima de 30°C, mínima de 20°C

Choluteca: máxima de 39°C, mínima de 27°C

Colón: máxima de 30°C, mínima de 23°C

Comayagua: máxima de 34°C, mínima de 21°C

Copán: máxima de 28°C, mínima de 17°C

Cortés: máxima de 33°C, mínima de 23°C

Lempira: máxima de 28°C, mínima de 19°C

Ocotepeque: máxima de 30°C, mínima de 19°C

Olancho: máxima de 32°C, mínima de 20°C

Santa Bárbara: máxima de 34°C, mínima de 22°C

Valle: máxima de 38°C, mínima de 26°C

Yoro: máxima de 30°C, mínima de 18°C

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante las condiciones mayormente estables, el llamado es a no bajar la guardia incluso las lluvias aisladas pueden generar impactos imprevistos.LB