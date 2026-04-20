Condiciones mayormente secas y lluvias débiles por la tarde en varias regiones

Tegucigalpa- Las condiciones climáticas para este día estarán marcadas por un ambiente mayormente seco durante las horas de la mañana; sin embargo, se prevé un cambio en el transcurso de la tarde debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones generarán precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte, noroccidente y oriente del país. Mientras tanto, la brisa procedente del océano Pacífico estará provocando lluvias débiles y aisladas en sectores del occidente, centro y sur del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta un oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, manteniéndose dentro de parámetros normales para la navegación.

Asimismo, se informó que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol fue registrada a las 5:32 de la mañana, mientras que la puesta se espera a las 6:03 de la tarde.

Respecto a las temperaturas por departamento, se detallan los siguientes rangos:

El Paraíso: máxima de 31°C y mínima de 19°C

Francisco Morazán: máxima de 29°C y mínima de 19°C

Gracias a Dios: máxima de 30°C y mínima de 25°C

Intibucá: máxima de 23°C y mínima de 15°C

Islas de la Bahía: máxima de 31°C y mínima de 26°C

La Paz: máxima de 30°C y mínima de 20°C

Atlántida: máxima de 30°C y mínima de 24°C

Choluteca: máxima de 37°C y mínima de 25°C

Colón: máxima de 31°C y mínima de 24°C

Comayagua: máxima de 32°C y mínima de 22°C

Copán: máxima de 28°C

Cortés: máxima de 32°C y mínima de 24°C

Lempira: máxima de 30°C y mínima de 18°C

Ocotepeque: máxima de 30°C y mínima de 19°C

Olancho: máxima de 33°C y mínima de 22°C

Santa Bárbara: máxima de 32°C y mínima de 22°C

Valle: máxima de 37°C y mínima de 24°C

Yoro: máxima de 31°C y mínima de 20°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del clima, especialmente en horas de la tarde donde podrían registrarse lluvias en distintas regiones del país.LB