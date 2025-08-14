Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, con probabilidad media de lluvias y chubascos débiles y aislados en la región oriental, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe. Continúa la presencia en el ambiente del polvo del Sahara en concentraciones inferiores a los 35 microgramos por metro cúbico.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 28°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 31°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 31°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 29°C, mínima de 21°C

Zona occidental: Máxima de 30°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:35 am y la puesta a las 6:13 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB