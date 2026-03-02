Condiciones mayormente secas en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este día se prevén condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, no obstante, en horas de la tarde el viento del noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe.

-Valle y Choluteca registrarán las temperaturas más altas del país, con máximas de hasta 40 grados

Según el pronosticador de turno, Luis Fonseca, este ingreso de humedad generará precipitaciones débiles y dispersas principalmente en las regiones del norte, oriente y en sectores montañosos del noroccidente y centro del país.

Condiciones marítimas y fase lunar

Copeco detalló que la fase de la luna se encuentra en cuarto creciente. En cuanto al oleaje, se reportan alturas de hasta tres pies en el litoral Caribe, similar condición en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol fue a las 6:04 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:05 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para este día son las siguientes:

El Paraíso: 28°C máxima / 16°C mínima

Francisco Morazán: 28°C / 16°C

Gracias a Dios: 28°C / 24°C

Intibucá: 22°C / 14°C

Islas de la Bahía: 28°C / 25°C

La Paz: 31°C / 18°

Lempira: 28°C / 16°C

Ocotepeque: 28°C / 16°C

Olancho: 31°C / 18°C

Santa Bárbara: 30°C / 18°C

Valle: 40°C / 28°C

Atlántida: 28°C / 19°C

Choluteca: 38°C / 26°C

Colón: 28°C / 22°C

Comayagua: 31°C / 18°C

Copán: 28°C / 18°C

Cortés: 30°C / 22°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en las zonas más calientes para evitar deshidratación o golpes de calor. LB