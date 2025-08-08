Condiciones mayormente secas en el territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Condiciones secas por la mañana del viernes, sin embargo, en la tarde, el ingreso de humedad desde el mar Caribe genera precipitaciones débiles aisladas en áreas de las regiones del norte y oriente, asimismo, el ingreso de brisa del océano Pacífico provocará precipitaciones débiles y dispersas sobre la región del suroccidente y sur, mientras que, el resto del país continúa con las condiciones mayormente secas.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 39°C, mínima de 25°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 25°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 33°C, mínima de 12°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:34 am y la puesta a las 6:15 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB