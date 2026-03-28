Condiciones inestables seguirán en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a través del pronosticador José Pavón, informó que para este día el viento del noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generando condiciones inestables en varias regiones del país.

De acuerdo con el informe, se esperan precipitaciones débiles a moderadas y dispersas en las regiones del norte, noroccidente, oriente y sectores del centro.

Mientras tanto, durante horas de la tarde, el ingreso de la brisa proveniente del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos débiles aislados en el suroccidente y sur de Honduras.

COPECO también detalló que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El pronóstico establece que la salida del sol fue a las 5:48 de la mañana, mientras que la puesta será a las 5:00 de la tarde.

En relación con las temperaturas por departamento, se reportan los siguientes rangos: Lempira con una máxima de 27 grados y mínima de 16; Ocotepeque 26/16; Olancho 30/18; Santa Bárbara 30/19; Valle 36/24; Yoro 26/16; El Paraíso 28/18; Francisco Morazán 28/17; Gracias a Dios 28/24; Intibucá 21/14; Islas de la Bahía 28/24; La Paz 30/18; Atlántida 26/22; Choluteca 38/25; Colón 28/22; Comayagua 30/20; Copán 26/18 y Cortés 28/22.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones. IR