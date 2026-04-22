Condiciones inestables en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico estará generando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

-COPECO pronostica lluvias con actividad eléctrica en el suroccidente por convergencia de humedad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y ocasionalmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en el suroccidente del país. Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas en sectores montañosos del centro y sur.

El pronosticador de turno, José Pavón, indicó que actualmente el país se encuentra bajo la fase de luna nueva.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 1 a 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 a 4 pies.

COPECO también detalló las temperaturas por regiones: en la zona oriental se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 20; en la zona occidental, máximas de 32 y mínimas de 14;

Para la zona insular se prevé una máxima de 30 y mínima de 26; en la región sur, temperaturas que alcanzarán los 38 grados con mínimas de 26; en la zona central, máximas de 31 y mínimas de 20; y en la región norte, máximas de 32 con mínimas de 22 grados Celsius.

Por otra parte, en la capital Tegucigalpa, Francisco Morazán, 28 grados de máxima y 18 de mínima.

Finalmente, se informó que la salida del sol fue a las 5:31 de la mañana y la puesta a las 6:03 de la tarde.LB