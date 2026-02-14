Condiciones estables prevalecerán este fin de semana en gran parte del país

Tegucigalpa- Las condiciones secas continuarán predominando en la mayor parte del territorio nacional, acompañadas de temperaturas elevadas durante el mediodía y la tarde de este sábado, según informó Will Ochoa, pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.

-También se registrarán algunas lluvias aisladas.

De acuerdo con el reporte, durante las primeras horas de la mañana se registrarán temperaturas frescas; sin embargo, el calor se intensificará progresivamente, alcanzando niveles altos especialmente en la zona sur y suroriente del país.

Por la tarde, el ingreso de vientos del noreste y norte provocará lluvias débiles y aisladas en sectores del noroccidente, norte, región oriental y parte de la zona central.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. La fase lunar actual corresponde a cuarto menguante, mientras que la salida del sol será a las 6:13 de la mañana y la puesta a las 5:53 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Atlántida: máxima 27°C / mínima 20°C

Choluteca: máxima 39°C / mínima 24°C

Colón: máxima 27°C / mínima 22°C

Comayagua: máxima 30°C / mínima 17°C

Copán: máxima 28°C / mínima 14°C

Cortés: máxima 28°C / mínima 20°C

El Paraíso: máxima 27°C / mínima 18°C

Francisco Morazán: máxima 28°C / mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 27°C / mínima 24°C

Intibucá: máxima 24°C / mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 27°C / mínima 22°C

La Paz: máxima 30°C / mínima 18°C

Lempira: máxima 28°C / mínima 16°C

Ocotepeque: máxima 28°C / mínima 16°C

Olancho: máxima 29°C / mínima 18°C

Santa Bárbara: máxima 29°C / mínima 17°C

Valle: máxima 37°C / mínima 23°C

Yoro: máxima 26°C / mínima 17°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados con niños y adultos mayores, ya que las altas temperaturas podrían generar golpes de calor, especialmente en los departamentos del sur del país. IR