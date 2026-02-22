Condiciones cálidas para este domingo pero con tendencia a descenso de temperaturas

Tegucigalpa – Para este domingo se mantienen las condiciones cálidas en el territorio nacional, aunque con tendencia al descenso de la temperatura ambiente.

Así lo indicó el pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jorge Castellanos.

Detalló que el cielo permanecerá poco nublado por la tarde y noche. Las temperaturas tendrán una tendencia al descenso por el ingreso de un frente frío este lunes.

El viento se tornará del noreste transportando humedad proveniente del Caribe produciendo lluvias débiles y dispersas y chubascos aislados principalmente en las regiones montañosas del noroccidente y norte.

Cabe señalar, que Copeco decretó Alerta Verde para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro por ingreso de frente frío, lluvias intermitentes de moderadas a fuertes y oleaje alterado.

La medida de prevención quedó vigente por un periodo de 48 horas a partir de las 6:00 a. m. del día lunes 23 de febrero.

Una masa de aire frío estará ingresando al territorio nacional la mañana del lunes 23 de febrero, produciendo vientos frescos del norte, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes en las regiones noroccidente y norte, con acumulados diarios que podrían alcanzar los 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 120 milímetros en áreas silvestres. (RO)