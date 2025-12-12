Condepor contempla que la renovación del estadio Chelato Uclés finalizará el 15 de enero de 2026

Tegucigalpa – El titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), Mario Moncada, anunció que la presidenta Xiomara Castro inaugurará antes del 27 de enero de 2016 la remodelación completa del estadio Chelato Uclés.

“Tenemos fecha de inauguración de este proyecto, el 15 de enero nos ha prometido la empresa que está finalizada el proyecto para que la presidenta decida si viene el 16, 17 o 18 de enero para su inauguración”, dijo a periodistas que cubren la fuente deportiva.

Moncada participó este viernes en la supervisión en la instalación de la pantalla LED y la colocación de lámparas en el inmueble deportivo de la capital hondureña.

El estadio Chelato Uclés volverá a contar con pantalla LED, y se contempla que esté listo para la final del Torneo de Apertura 2025.

Sobre la instalación de la pantalla LED, estimó que para el miércoles estará finalizado su colocación, y que dependerá de la opinión de asesores si estará disponible para el partido del miércoles entre Olimpia contra Motagua por la triangular final.

La pantalla es una donación de la empresa Huawei con dimensiones de 12 x 7 metros y tendrá 72 módulos.

El funcionario afirmó que la pantalla LED estará lista para el final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Moncada reconoció que originalmente la pantalla LED sería instalada en el estadio Morazán de San Pedro Sula, pero que con un desacuerdo con el alcalde Roberto Contreras, se trasladó para la capital hondureña.

Trabajadores colocando una de las 12 lámparas LED en el estadio Chelato Uclés.

Asimismo, se refirió a la instalación de 12 lámparas LED, y que espera colocar otros seis con los lúmenes necesarios para cumplir con los estándares para los partidos internacionales como los torneos de Concacaf.

Igualmente, adelantó que para el 20 de diciembre se instale las primeras tres mil 400 butacas para el sector de sol que está siendo renovado con un techo.

Añadió que para la final de la Liga Nacional se instale cinco mil 800 butacas, y que será para aficiones que asisten de manera regular al sector de sol.

Moncada confirmó que el centro comercial contará con una cafetería para renovar los puestos de comida, contará con estacionamiento para 800 carros, sanitarios limpios y renovados. AG