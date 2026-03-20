Condenan en Perú a Vladimiro Montesinos, el exasesor de Fujimori, por muerte de periodista

Lima – Vladimiro Montesinos, la asesor que fungió de mano derecha del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de la periodista Melissa Alfaro en 1991, un caso por el que la Fiscalía pedía una condena de 35 años de cárcel, según informó este viernes el Poder Judicial.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó, por unanimidad, a 20 años de prisión a Montesinos, preso por otros sonados casos de abusos a los derechos humanos, por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa Alfaro Méndez.

La reportera murió, a los 23 años, cuando recibió en su oficina un sobre bomba que detonó al manipularlo.

En su fallo, el colegiado rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Montesinos, agregó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

La Fiscalía había reconocido a cinco implicados en el crimen, entre ellos a Víctor Peñas, quien fue el fabricante de los sobres, pero que en la sentencia fue absuelto como autor material.

No obstante, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que asesoró a la familia de Alfaro anunció que van a apelar esa absolución.

«Tras 34 años de impunidad, la verdad se impone sobre el silencio. Este es un triunfo de la memoria y de la incansable lucha de su familia. ¡Justicia para Melissa!», expresó la organización defensora de los derechos humanos.

Los demás implicados por el Ministerio Público eran el expresidente Fujimori, fallecido en 2024; el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, fallecido también en 2024, y el general en retiro José Villanueva, ex comandante general de las Fuerzas Armadas.

Montesinos, de 80 años, está preso en el penal Ancón II, al norte de Lima, y se alistaba a su excarcelación en los próximos meses, después de haber cumplido más de 20 años en la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por delitos de homicidio calificado, desaparición forzada, corrupción y colusión, entre otros cargos.

Sin embargo, una reciente sentencia judicial señaló que no puede compurgar las nuevas penas recibidas con las anteriores, de modo que deberá permanecer en la prisión al menos hasta 2032, si bien Montesinos ha presentado un habeas corpus para revertir ese dictamen. JS