Condenan en EEUU a hondureño por tráfico de fentanilo y metanfetamina ocultos en cajas de cereal

Tegucigalpa/Seattle – Un ciudadano hondureño fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un tribunal federal de Seattle, Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de participar en operaciones de narcotráfico relacionadas con metanfetamina y fentanilo, así como por regresar ilegalmente al país tras haber sido deportado anteriormente.

El sentenciado responde al nombre de Jorge Aguilar Martínez, que fue arrestado en octubre de 2025 durante una operación encabezada por autoridades federales.

El juez federal James Robart cuestionó duramente la conducta del hondureño y aseguró que sus acciones estuvieron motivadas únicamente por el beneficio económico.

Según los documentos judiciales, Aguilar Martínez actuó como intermediario entre un comprador de drogas que colaboraba con las autoridades y varios individuos que afirmaban tener la capacidad de suministrar grandes cantidades de metanfetamina y pastillas de fentanilo.

Las investigaciones revelaron que el hondureño ayudó a coordinar contactos y facilitar negociaciones para concretar la entrega de los narcóticos.

Una vez pactada la operación, agentes federales ejecutaron un operativo en el que arrestaron al acusado y a otros dos presuntos cómplices vinculados a la red criminal.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron aproximadamente 13 kilos de metanfetamina y alrededor de 10 mil pastillas de fentanilo.

Parte de la droga estaba escondida dentro de cajas de cereal, una estrategia utilizada por los traficantes para intentar ocultar el cargamento y evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad.

Los otros dos sospechosos detenidos junto a Aguilar Martínez también enfrentaron cargos federales; sin embargo, ambos obtuvieron libertad bajo fianza mientras esperaban el desarrollo de sus procesos judiciales.

Los fiscales estadounidenses sostuvieron que la conducta del acusado reflejaba una “total falta de respeto por la ley” y una “indiferencia insensible hacia el bienestar y la seguridad de los demás”.

El juez Robart también valoró negativamente el hecho de que el hondureño reingresara a Estados Unidos poco tiempo después de haber sido deportado en 2024.

Una vez que cumpla la condena de 54 meses de prisión, Aguilar Martínez deberá permanecer bajo libertad supervisada durante cuatro años en caso de regresar a Estados Unidos. Las autoridades prevén que sea deportado nuevamente tras finalizar su sentencia.