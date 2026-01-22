Condenan contra dos hombres por tala ilegal en zona protegida de Tegucigalpa

Tegucigalpa. – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtuvo una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado contra José Martínez Ramírez y Santos Aguilar Rodas, hallados culpables del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

La resolución judicial establece una pena de cuatro años y seis meses de prisión, sumado al pago de 375 días de multa, luego de que los imputados admitieran su responsabilidad en el daño ambiental ocasionado en la microcuenca San José Río Grande.

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2025, cuando una denuncia ciudadana al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de personas talando árboles de pino con motosierras en el sector conocido como La Sábana, en la aldea de Mateo. Tras ser requeridos por una patrulla de la UMEP 2, los ahora condenados confesaron no poseer los permisos correspondientes para realizar actividades de aprovechamiento forestal, lo que motivó su inmediata remisión a las autoridades competentes.

Las investigaciones técnicas realizadas posteriormente por expertos de la FEMA confirmaron la gravedad del daño, al contabilizar tres tocones y madera aserrada con un volumen total de 1,580.10 metros cúbicos dentro del área protegida.

Al aceptar incondicionalmente su participación en los hechos, Martínez Ramírez y Aguilar Rodas se sometieron a la aplicación del procedimiento abreviado que culminó en esta sentencia.

Este fallo judicial resalta la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para la detención inmediata de quienes atentan contra el ecosistema. IR