Condenan a un año de prisión a hondureña que envió cabeza de cerdo a embajadora mexicana

Tegucigalpa – Dictan un año de reclusión contra Deysi Lanza Amador por el delito de amenazas en perjuicio de la embajadora de México en Tegucigalpa.

La investigación indica que el pasado 21 de septiembre de 2024, la sentenciada contrató los servicios de una aplicación de delivery, para que realizara el traslado de un paquete desde la colonia La Peña por bajo, hacia las instalaciones de la residencia de la diplomática acreditada en el país.

Al abrir el paquete, se descubrió una cabeza de cerdo.

La embajadora interpuso la denuncia, señalando que esta es una práctica común de grupos criminales organizados en México para amenazar a altos funcionarios.

Cabe destacar que, tras investigaciones de la Fiscalía de Delitos Comunes, se logró detener a Lanza Amador, quien, por medio de una estricta conformidad, aceptó haber realizado el envío del paquete en mención.

Durante un allanamiento realizado en la colonia Los Pinos, sector F, ubicada a la salida al oriente de la ciudad capital, se buscaron celulares, tablets, computadoras, laptops, aparatos de almacenamiento digital, que pudieran aportar más información a la investigación.

Actualmente, Lanza Amador cumple su condena en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en Támara, Francisco Morazán.