Condenan a siete años de cárcel a miembros de la banda “Los Sureños” por tráfico en el Golfo de Fonseca

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este martes de la condena de siete años y seis meses de prisión a tres miembros de miembros de la banda criminal “Los Sureños” por el trasiego de cocaína en el Golfo de Fonseca.

Los imputados responden a los nombres de José Antonio Cabrera (expolicía), Roger David Flores Maldonado (exmiembro de la Fuerza Naval) y Sinforeano Lazo Ochoa.

También se solicitó la privación de dominio de 36 bienes considerados de origen ilícito: nueve inmuebles, 23 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.

Según las investigaciones, los integrantes recibían cargamentos de clorhidrato de cocaína que los movilizan vía marítima por el Pacífico, con la ayuda de un ex miembro de la Fuerza Naval y una vez en tierra la trasladan hasta la zona norte, utilizando la ruta del Canal Seco.

El 19 de febrero del 2022, se capturó Tomás René Hernández Medina, Kenex Marlon Morales y Roberto Mauricio Sosa en posesión de 222 kilos de cocaína.

Otro evento es el decomiso de 180 kilos de cocaína el 8 de febrero de 2022 a inmediaciones de la colonia Loarque, salida al sur de la capital, donde se capturó a otro de los líderes de esta organización, José Luis Baca Bonifacio y junto a él Edwin Bonilla Hernández y José Alberto Ramos González. AG