Condenan a siete años de cárcel a Luis Fernando Suárez implicado en caso Pandora

Tegucigalpa – El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción con sede en Tegucigalpa, dictó este viernes un fallo por acuerdo de estrecha conformidad contra Luis Fernando Suárez, implicado en el emblemático caso Pandora.

La sentencia de siete años y un mes de cárcel, incluye una multa de 288 millones 160 mil 175 lempiras y una inhabilitación absoluta por el doble de la pena de reclusión, fue homologada en una audiencia oral y pública.

Según la relación de hechos presentada, el caso Pandora surge de una investigación por el desvío de fondos públicos de varias secretarías del Estado, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Estos recursos fueron canalizados irregularmente a organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación DiBattista, con el fin de financiar la campaña política de 2013.

La homologación del acuerdo de conformidad evita un juicio oral completo y marca un avance en la resolución de este expediente, que ha sido uno de los más resonantes en la lucha contra la corrupción en el país.

La lectura formal de la sentencia está programada para el próximo lunes 8 de diciembre.

Si no se presenta recurso en los 20 días siguientes, la resolución quedará firme y ejecutoriada.

El caso Pandora, expuso una red de financiamiento ilícito a campañas electorales mediante el desvío de millones de lempiras de entidades estatales. Hasta la fecha, ha involucrado a decenas de figuras políticas y funcionarios, con varias condenas ya emitidas por el Poder Judicial. PD