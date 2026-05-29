Condenan a prisión por fraude migratorio a militar imputado junto a Raúl Castro en EEUU

Miami (EE.UU.).– Un piloto cubano que fue imputado la semana pasada junto con el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización ‘Hermanos al rescate’ fue condenado este jueves a siete meses de prisión en Estados Unidos por mentir en los formularios de inmigración, informaron medios locales.

La condena contra Raúl González-Pardo Rodríguez llega una semana después de que el acusado admitiera su culpabilidad por fraude para obtener el visado, según documentos judiciales citados por medios.

Un tribunal de Florida sentenció al piloto cubano a siete meses de prisión por fraude en solicitudes de visa o residencia y por prestar falso testimonio ante un funcionario del gobierno.

El piloto ya se hallaba en una prisión de Florida, por lo que se espera que salga de la cárcel antes de que se cumpla ese plazo.

González-Pardo Rodríguez es uno de los cinco militares a los que el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. imputó la semana pasada, junto con Castro, por el derribo de las aeronaves de ‘Hermanos al Rescate’ en 1996.

La acusación incluyó cargos por asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores -tres ciudadanos de EE.UU. y el otro residente legal- de esa organización.

A diferencia de González-Pardo Rodríguez, quien ya se hallaba en Estados Unidos en el momento de la imputación, Castro, de 94 años, permanece en Cuba y el Gobierno estadounidense no profundizó en los siguientes pasos.

La semana pasada, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró durante un evento en Miami que Castro comparecería ante la Justicia «por su propia voluntad u otra forma», aunque evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro.

Según Cuba, el ataque tuvo lugar en aguas jurisdiccionales de Cuba, en legítima defensa y después de más de una decena de alertas, por lo que no violó el derecho internacional, aunque organismos internacionales rechazan esta postura, afirmando que las aeronaves fueron derribadas en el espacio aéreo internacional.EFE/ir