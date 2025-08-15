Condenan a más de tres años de cárcel a rapero Sean Kingston por fraude en compra de joyas

Miami (EE.UU.).- Un tribunal del estado de Florida condenó este viernes a tres años y medio de prisión al rapero estadounidense Sean Kingston por defraudar más de un millón de dólares en la compra de artículos de lujo, según los archivos judiciales.

El artista, de 35 años y cuyo verdadero nombre es Kisean Anderson, fue acusado de cinco cargos de fraude electrónico al haber adquirido toda clase de bienes sin pagarlos mediante documentos falsos.

Su madre, Janice Turner, fue condenada a cinco años de prisión el mes pasado acusada por los mismos cargos. Ambos enfrentaban una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Para efectuar la estafa, ambos utilizaban recibos de transferencia bancarios falsos para hacer creer a los vendedores que habían efectuado el pago electrónico de la mercancía, asegurándoles que el dinero les llegaría a sus cuentas en los próximos días, según la demanda.

Así llegaron a adquirir un todoterreno de lujo, joyas, relojes caros y un televisor del tamaño de una pared.

Kingston fue arrestado junto con su madre en mayo del año pasado.

Durante la audiencia en Florida, el abogado del rapero indicó que su cliente era «un tipo blando que creció pobre cuando saltó a la fama de la noche a la mañana», sin «idea de cómo dirigir un negocio (y) sin idea de cuánto dinero hay en su cuenta bancaria».

Kingston es el autor de temas como ‘Beautiful Girls’ o ‘Eenie Meenie’. El primero, publicado en 2007 y que le lanzó a la fama, se mantuvo durante cuatro semanas en la lista Billboard Hot 100 en 2007.EFE/ir