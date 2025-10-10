Condenan a hondureño por tráfico ilegal de 13 migrantes en Trojes, El Paraíso

Tegucigalpa – Dictan sentencia condenatoria contra Orlin Johan Zelaya Barrientos por el delito de tráfico ilegal de personas. El tribunal impuso una pena de cuatro años de prisión y 100 días de multa, luego de que el acusado se sometiera a un procedimiento de estricta conformidad.

Zelaya Barrientos fue capturado el 30 de octubre de 2022, en la Aldea Las Casitas del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Trojes realizaban un operativo de rutina cuando detuvieron un vehículo Pick Up Toyota Tacoma, color azul.

Al inspeccionar el vehículo, se encontró a trece ciudadanos extranjeros de origen ecuatoriano, dominicano y chileno, que eran transportados por el hoy condenado.

Los migrantes manifestaron a las autoridades que cada uno había pagado diez dólares americanos ($10) a Zelaya Barrientos para ser trasladados hasta Danlí, desde donde pretendían continuar su ruta hacia los Estados Unidos.

Durante el registro personal, al detenido se le encontró un teléfono celular.

El individuo fue arrestado en el acto por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio del Estado de Honduras. (RO)