Condenan a hombre a tres años de prisión por explotación ilegal de recursos naturales en Taulabé

Tegucigalpa. – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtuvo sentencia condenatoria de tres años, con seis meses, contra Rolando Martínez Erazo, por la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

El informe investigativo relata que el pasado 11 de junio de 2024, en el sitio denominado El Carrizal, Taulabé, Comayagua, un grupo de técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR), que pasaban por el sector, vieron un retroexcavadora, la cual era operada por Rolando Martínez Erazo, extrayendo material pétreo de una montaña de su propiedad.

Una vez dentro del lugar, los técnicos preguntaron al sentenciado si portaba algún documento administrativo que le autorizara ejecutar la extracción que realizaba, contestando que no contaba con la documentación requerida.

Además, el dictamen realizado por el Biólogo del Instituto de Conservación Forestal (ICF) indicaba que, debido al corte de árboles para la extracción del material, provocó un cambio de uso de suelo, así como la afectación del paisaje, deslaves y derrumbes, perdida de hábitat y de la biodiversidad.

La FEMA, nuevamente hace un llamado a la población en general en el sentido de colaborar con las autoridades, al denunciar la posible comisión de delitos que atenten contra la biodiversidad. IR