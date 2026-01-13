Condenan a cinco años de prisión a jueza por tráfico de influencias

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia condenó este martes a cinco años de prisión a la jueza Delmy Elizabeth López por el delito de tráfico de influencias.

También se impuso una multa de 300 días a razón de mil lempiras diarios, siendo un total de 300 mil lempiras.

Asimismo, se ordenó la suspensión de la ciudadanía por el tiempo que dure la condena y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la pena, es decir, un período de 10 años.

Por otro lado, la imputada fue favorecida con la medida se sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la jueza a petición del magistrado Teodoro Bonilla, con quien mantenía una relación sentimental, manipuló e influyó a la togada Liz María Ernestina Núñez Cardona para que conociera el expediente del “caso Shalom”.

El objetivo era favorecer con resoluciones al margen de la Ley a dos parientes de Teodoro Bonilla por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula.

La imputada era jueza de jurisdicción nacional en el momento que sucedió los hechos, y fue promovida a un ascenso. AG