Condenan a 920 años de prisión a 15 mujeres por crimen de 46 reclusas en PNFAS

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción impuso una pena de 920 años de prisión a 15 mujeres por la muerte de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

Las sentenciadas son: Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Susana Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jacqueline Palma Rivera y Kenia Patricia Salinas Rivera,

También fueron condenadas: Francis Maragarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Castillo, Any Dayann Barahona Mejía, Leyla Rosmery Figueroa Pavón, Lourdes Eloísa Barrientos, Rosa Bertha Marroquín Almendárez, María Cristina Cálix Salinas y Dania Jakeline Maradiaga Flores.

Las 15 reclusas fueron condenadas por 46 delitos de asesinato, en cada sentencia se impuso la pena una pena de 20 años de prisión, que multiplicado por 46 es 920 años de prisión.

Igualmente, fueron sentenciadas a 13 años con cuatro meses de prisión a título de coautoras por cuatro delitos de asesinato en su grado de tentativa inacabada.

Asimismo, fueron condenadas a una pena de seis años de prisión por el delito de asociación para delinquir, 15 por incendio cualificado, cuatro pot porte de arma de fuego de uso prohibido, uno por porte de arma de fuego de uso comercial y uno por localización permanente como pena accesoria.

Según las investigaciones, en horas de mañana del 20 de junio del 2023, un grupo de reclusas del PNFAS planificaron acciones delictivas comenzando con someter a cuatro agentes penitenciarias, las despojaron de sus llaves y del control de los módulos, las encerraron y facilitaron el acceso a otras áreas del recinto.

Igualmente, otro grupo de reclusas ingresó a los módulos donde se encontraban internas de un grupo rival, tras forzar los accesos y deshabilitar el sistema de videovigilancia.

Las imputadas perpetraron ataques con armas de fuego, en otros casos, provocaron un incendio al rociar material inflamable en uno de los módulos donde las víctimas intentaban resguardarse, varias privadas de libertad perdieron la vida por heridas de armas de fuego, calcinación o inhalación de humo. AG