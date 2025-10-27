Condenan a 32 años de prisión al estadounidense Gary Lee Johnston por explotación sexual en Roatán

Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó una condena de 32 años y seis meses de prisión al estadounidense Gary Lee Johnston por participar en una red de tráfico sexual.

El estadounidense fue sentenciado por la comisión de los delitos de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual comercial, tres por elaboración y utilización de pornografía infantil.

Asimismo, Johnston fue condenado a hacer efectiva la acreditación de 150 mil lempiras de multa para cada víctima.

El 4 de febrero, el estadounidense fue declarado culpable por estos delitos por este mismo tribunal de sentencia.

Según el requerimiento fiscal, Lee Johnston formaba parte de una red criminal que consistía en llevar menores de edad a hoteles y viviendas con el objetivo de tener relaciones sexuales a cambio de remuneraciones o regalos. AG