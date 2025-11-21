Condenan a 25 años de cárcel a responsable del asesinato del narco hondureño Byron Ruiz

Guatemala – El Ministerio Público informó que fue condenado el responsable de la muerte de tres personas, entre ellas, el narcotraficante hondureño Byron Ruiz.

La Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula presentó las pruebas para que el órgano jurisdiccional competente dictara sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Bayron V. por el delito de asesinato, informó el Ministerio Público (MP) este viernes 21 de noviembre.

“El fue aprehendido el 12 de febrero del presente año, luego de un ataque armado ocurrido en el kilómetro 22 de la carretera a El Salvador, producto del cual murieron tres personas”, afirmó el MP.

Añadió la Fiscalía que entre las víctimas estaba Byron Ricardo Ruiz Ruiz, de nacionalidad hondureña, quien fue condenado en Estados Unidos a cinco años de prisión por narcotráfico.

Un día después del ataque, Bayron V. quedó ligado a proceso y enfrentó a la justicia por asesinato.

Ruiz Ruiz, conocido como el Negro, fue ultimado en la carretera a El Salvador, tres años después de haber cumplido una condena en Estados Unidos por el trasiego de cocaína hacia ese país, según autoridades.

Ruiz llegó hasta Izabal, donde posiblemente hizo alianzas con una estructura que opera en ese departamento, Petén y Chiquimula, detallaron los investigadores en febrero pasado.

Las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) demostraron que Ruiz estuvo involucrado entre el 2010 y el 2017 en el aterrizaje de narcoavionetas en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios, en Honduras, hechos por los cuales fue juzgado en EEUU.

Según las pesquisas, Ruiz era un brazo operador en Honduras de los carteles mexicanos y sudamericanos. PD