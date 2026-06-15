Condenan a 20 años de prisión al cuarto implicado en el crimen del exalcalde “Pelón” Acosta

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este lunes que obtuvo una pena de 20 años de prisión para el cuarto implicado en el crimen del exalcalde del Distrito Central, Óscar “Pelón” Acosta.

El imputado responde al nombre de Pedro Alexis Matamoros Sánchez, acusado del delito de asesinato,

Matamoros Sánchez aceptó su culpabilidad en el crimen y se sometió a la figura de un acuerdo de estricta de conformidad.

La sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa programó la audiencia de lectura de sentencia para el 17 junio a la 1:45 de la tarde.

De acuerdo a las investigaciones, el 4 de julio de 2019, alrededor del mediodía en la colonia Miraflores Sur, la víctima se conducía en su vehículo tipo camioneta marca Toyota, con dirección a su vivienda.

Minutos después, el exalcalde impactó en la parte trasera de otro vehículo tipo turismo, modelo Sentra, donde se transportaban los cuatro asesinos todos condenados se trata de Roberto David Casco Bustillo, Pedro Alexis Matamoros Sánchez y Adelmo Alfonso Galdámez Martínez (fallecido).

Acto seguido, dos personas se acercan a la camioneta que conducía el ex alcalde y abrieron fuego en contra de su humanidad, causándole la muerte de manera inmediata, luego, abandonaron el vehículo Nissan Sentra y huyeron de la escena del crimen corriendo por la calle principal de dicho sector. AG