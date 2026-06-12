Condenan a 18 años de prisión a guardia de seguridad por crimen contra menor asiático

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que obtuvo una sentencia de 18 años de prisión a un guardia de seguridad por la muerte de un menor de origen asiático.

El imputado responde al nombre de Sandro Josué Martínez Núñez, autor del asesinato del menor Hong Zhixuan (14).

El guardia de seguridad se sometió a la figura del procedimiento abreviado tras admitir que mató al adolescente de origen chino.

Según las investigaciones, el crimen sucedió el 25 de abril en una tienda localizada en la colonia 21 de febrero, capital hondureña.

El menor ingresó a las 8:40 de la mañana en compañía de su padre y otra persona al negocio, ya que el adulto era el propietario.

Posteriormente, ingresó el imputado que sacó un arma tipo escopeta del locker, el menor le preguntó su nombre y sin mediar palabras le disparó contra la humanidad.

Tras intentar huir, personas que se encontraban en el lugar lo ataron de manos y pies; posteriormente fue entregado a las autoridades correspondientes. AG