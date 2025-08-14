Condenan a 17 años de cárcel a cabecilla del cartel del Atlántico

Tegucigalpa – Dictan sentencia condenatoria contra uno de los principales cabecillas del cartel del Atlántico que dirigiría desde San Pedro Sula las operaciones relacionadas al tráfico de droga hacia Guatemala y Los Estados Unidos.

La sentencia condenatoria, dictada en audiencia de procedimiento abreviado, fue contra José Roberto Betanco a quien se le impuso una pena de siete años con seis meses de reclusión y el pago de una multa de 45 mil lempiras por el delito de tráfico ilícito de droga agravado.

Además, se le impuso una pena de tres años por tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tres años y tres meses por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, y tres años con nueve meses por el delito de lavado de activos, más el pago de una multa de 100 mil 500 lempiras.

José Roberto Betanco, va a enfrentar una pena de 17 años con ocho meses de reclusión y el pago de una multa de 145 mil 500 lempiras, sentencia a cumplir en la Penitenciaría Nacional.

El sentenciado fue capturado durante una operación dirigida por agentes de tribunales del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el 22 de noviembre de 2024 en la colonia Miguel Ángel Pavón, donde se decomisaron paquetes de hierba seca (marihuana), armas de fuego de diferentes calibres, libretas contables, logotipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), gorras con la figura escrita Policía Nacional, pasamontañas, celulares, balanzas, vehículos y 202 mil 938 lempiras. PD