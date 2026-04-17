Condenan a 11 años de prisión a cinco colombianos hallados con 4 toneladas de cocaína

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes que obtuvo una pena de 11 años de prisión a cinco ciudadanos colombianos por la comisión del delito de tráfico de drogas.

Los imputados responden a los nombres de Álvaro Castro Escalante, Laider Castro Morales, Luis Antonio Polo Silva, Gorji Otero Pomares y Jorge Alfredo Colemer Haylock.

Aunque Jorge Alfredo Colemer Haylock también posee la nacionalidad hondureña.

Estas cinco personas fueron capturadas el 29 de septiembre del 2024 en altamar en el Caribe hondureño en posesión de 3.9 toneladas de cocaína.

De acuerdo a las investigaciones, miembros de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) interceptaron una lancha, conocida como “Rosalinda” que transportaba 160 fardos de cocaína. AG