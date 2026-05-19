Condenan a 10 personas por descombro agravado en la zona norte

San Pedro Sula – La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) de la Regional del Norte, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de diez personas a quienes se les instruyó un proceso penal por la comisión de delitos ambientales en perjuicio del Estado de Honduras.

El fallo judicial fue dictado mediante una audiencia de estricta conformidad, luego de que los encausados aceptaran voluntariamente la comisión del ilícito penal. Los ahora condenados responden a los nombres de Roberto Sánchez Pineda, Marvin Orlando Cabrera del Cid, José Francisco Caballero, Fausto Gómez, Carlos Antonio Pérez Díaz, Amílcar Marel Villafranca Urbina, Elder Humberto Girón Chacón, Osmín López Herrera, Israel López Herrera y José de la Paz Tomé Garay, declarados judicialmente responsables por el delito de descombro agravado.

En virtud de la aceptación de los hechos, la autoridad judicial competente impuso a los diez ciudadanos la pena de cuatro años de reclusión. De igual manera, la resolución contempla la aplicación de las penas accesorias correspondientes a la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que se extienda la condena principal.

Las investigaciones que dieron origen a la acción penal determinaron que los sentenciados ejecutaron un corte masivo de árboles en la franja de protección del Río Ulúa, afectando una extensión superior a las tres manzanas de terreno. Esta actividad ilícita causó daños de consideración en un muro de contención diseñado para el control de inundaciones en el sector de Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, Yoro. IR