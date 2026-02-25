Condenan a 10 años de prisión a expolicía de tránsito por golpear a ciudadano que tramitaba licencia

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas dictaron sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra el expolicía Pedro Arturo Morga Barahona por los delitos de privación injusta de libertad cometida por funcionario público y tratos inhumanos, crueles o degradantes, en perjuicio de un ciudadano.

A raíz de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal dictó una pena de siete años de prisión por el delito de privación injusta de libertad y tres años de prisión por tratos crueles, además de inhabilitación absoluta por diez años, en ambos casos. Las penas deberán cumplirse en un centro penal de Francisco Morazán. Además de la pena de prisión se declaró su responsabilidad civil, debiendo indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios ocasionados.

Durante el juicio oral y público, el Ministerio Público demostró que el 21 de enero de 2022, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Tegucigalpa, el ofendido realizaba tramites y en la entrada se encontraba el policía imputado, quien de manera grosera no lo dejó entrar y le dijo que esperara en la carpa, de lo contrario lo iba a detener.

Posteriormente, cuando la víctima estaba en la ventanilla llegó el policía Pedro Morga, lo detuvo arbitrariamente, le quitó la licencia de conducir y junto a otros compañeros lo llevaron a una oficina, donde lo tiraron al suelo y le colocaron los aros de presión. El encausado se puso unos guantes y empezó a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, lo insultó y le puso la rodilla en el cuello para asfixiarlo. Acto seguido, trasladaron a la víctima hasta la Posta Policial del barrio El Manchén sin haber cometido falta ni delito alguno.

Entre los medios probatorios presentados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), se incluyó el testimonio de la víctima, material videográfico y dictámenes de Medicina Forense, los cuales confirmaron lesiones como contusiones, hematomas y hemorragia nasal, compatibles con la agresión denunciada.