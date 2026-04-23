Condenado a tres años el ladrón que robó el bolso de la secretaria de Seguridad de EE.UU.

Washington – El hombre que robó en abril del año pasado el bolso de la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, mientras cenaba en un restaurante de Washington, fue sentenciado este miércoles a tres años de prisión.

Mario Bustamante Leiva, un ciudadano chileno de 50 años, perpetró durante ese mes varios robos de bolsos de mujeres en restaurantes de la capital estadounidense, incluido el de Noem, un Gucci que contenía 3.000 dólares en efectivo, y posteriormente utilizó sus tarjetas de crédito.

Bustamante, arrestado pocos días después, se declaró culpable el pasado noviembre ante un juez del Distrito de Columbia de un cargo de robo en primer grado y de tres cargos de fraude electrónico.

Al cumplir la condena de 36 meses de prisión, Bustamante, quien reside en Estados Unidos de forma irregular, será deportado, informó la Fiscalía del Distrito de Columbia.

Según los documentos judiciales, el hombre desconocía que una de sus víctimas era la secretaria de Seguridad Nacional, encargada de la política migratoria del país, cuando le robó el bolso el 20 de abril de 2025, mientras esta cenaba con su familia en una hamburguesería.

Las cámaras de seguridad lo grabaron mirando repetidamente el bolso de Noem antes de agacharse y arrebatárselo.

Bustamante fue detenido el 26 de abril de 2025 en la habitación de un motel de Washington, donde las autoridades encontraron el bolso y la cartera de Noem, una tarjeta de regalo adquirida con una tarjeta robada y 3.174 dólares en efectivo.

«Bustamante Leiva llegó ilegalmente a Washington para aprovecharse de los ciudadanos del Distrito», declaró en un comunicado la fiscal Jeanine Pirro, quien agregó: «Su historial de robos termina aquí».

Kristi Noem fue cesada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 5 de marzo.

La hoy exsecretaria estaba en el ojo del huracán por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos migratorios en Mineápolis y por una costosa campaña publicitaria de autopromoción que enfureció a Trump. EFE