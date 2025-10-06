Condenado a 27 años de cárcel hombre que asesinó a su expareja en Copán

Tegucigalpa – En un proceso judicial culminado mediante audiencia de procedimiento abreviado, Olvin Mauricio Martínez Coto, alias “Erlin Pavón”, fue sentenciado a una pena total de 27 años y 3 meses de prisión por la comisión de tres delitos graves en perjuicio de dos mujeres en el municipio de Cucuyagua, Copán.

Martínez Coto recibió 18 años y 9 meses de cárcel por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, Issis Josseline Alvarenga Acevedo; además, se le sumaron siete años de prisión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Reyna Castro, y un año y seis meses de prisión por el delito de allanamiento de domicilio agravado.

De acuerdo con el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Santa Rosa de Copán, los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2021.

El sentenciado irrumpió violentamente en el domicilio de Reyna Castro portando un arma blanca tipo machete, con la que atacó hasta causarle la muerte a Issis Alvarenga y dejó gravemente herida a la otra víctima.

La Fiscalía Regional de Occidente presentó el requerimiento fiscal por estos graves ilícitos. El imputado Olvin Martínez aceptó haber cometido los delitos, lo que permitió su condena a través del procedimiento abreviado.