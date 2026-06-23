Condenada una mujer por acosar a un integrante de BTS y tocar su timbre más de 130 veces

Seúl – Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkok, integrante de la banda de K-pop BTS, tras intentar entrar a su domicilio y tocar su timbre más de 130 veces, informó este martes el diario local The Korea Times.

«La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida», lee la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictada el pasado 8 de mayo, al condenar a la ciudadana brasileña por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.

La mujer llegó a visitar la casa del cantante surcoreano 22 veces el pasado diciembre, e intentó entrar a su propiedad aprovechando una entrega a domicilio. Además, tocó el timbre de la residencia del artista hasta 133 veces en un único día, y dejó repetidamente cartas y objetos por los alrededores de la vivienda.

A pesar de ser arrestada por sus acciones, según la sentencia, la acusada no cesó en sus intentos por ver al cantante y continuó con sus recurrentes visitas también en enero, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.

Tras los hechos, el tribunal surcoreano impuso finalmente una pena de un año de prisión suspendida, por lo que la acusada evitará la cárcel si no delinque ni incumple las condiciones durante el periodo de prueba establecido de dos años.

Según el tribunal, la mujer actuó por obsesión romántica sin intención de dañar al artista, y destacó que en ningún momento llegó a entrar en la vivienda.

La corte valoró además los tres meses que la acusada ya pasó detenida, y descartó el riesgo de reincidencia, ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se ejecutará cuando la sentencia sea firme.

Este caso se suma a otros registrados por fanáticas del grupo surcoreano. El último ocurrido en junio del año pasado, cuando una mujer china fue arrestada tras intentar entrar en la casa del artista. EFE (AD)