Condenada a cadena perpetua a una enfermera en Argentina por el asesinato de cinco bebés

Buenos Aires – Brenda Agüero, una exenfermera de 30 años del Hospital Materno Neonatal de la provincia argentina de Córdoba, fue condenada este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de cinco bebés recién nacidos en 2022 y por el intento de homicidio de otros ocho, al término de un juicio por jurado popular que duró seis meses.

La enfermera recibió la pena máxima como autora material de cinco homicidios calificados por procedimiento insidioso reiterado y ocho en grado de tentativa, a través de inyecciones con dosis de potasio o insulina incompatibles con la vida entre marzo y junio de 2022, a sabiendas, por sus conocimientos profesionales, de que su administración podría causar la muerte de los bebés.

Las víctimas fueron cinco bebés nacidos entre el 18 de marzo y el seis de junio de 2022 y sus asesinatos se produjeron pocas horas después de haber sido dados a luz.

La Justicia requirió autopsias a los restos de dos de las víctimas pocas horas después de sus decesos, por las que se constató que ocurrieron por exceso de potasio.

Los ocho niños sobrevivientes debieron atravesar días en terapia intensiva y uno de ellos padece desde entonces un retraso madurativo.

Agüero se había licenciado como enfermera profesional en 2018 con excelentes calificaciones y había ingresado al Hospital Materno Neonatal de Córdoba en 2020.

La enfermera atravesó todo el proceso judicial en prisión preventiva y deberá cumplir su condena en el penal de Bouwer, principal cárcel de la provincia.

El juicio, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba, comenzó en enero de este año, se extendió durante 57 audiencias y contó con la participación de 99 personas.

En sus tres intervenciones durante el debate, Agüero acusó a la prensa de malos tratos: «Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar (al hospital), lo peleé muchísimo».

También fueron juzgados diez exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial, acusados de distintos delitos, incluyendo omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y falsedad ideológica reiterada.

Pablo Carvajal, exsubsecretario de Salud provincial; Liliana Asís, exdirectora del hospital; Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo; Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología; y Adriana Moralez, médica, fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión e inhabilitación especial, pero quedaron en libertad hasta que sus sentencias sean confirmadas. JS