Condenable quienes atentan contra el proceso democrático, señala Eduardo Facussé

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé condenó que hayan personas que atentan contra el proceso democrático hondureño.

La consejera Cossette López denunció que el sistema ha sufrido ataques cibernéticos.

En ese sentido, Facussé se preguntó si esto está relacionado con la suspensión del TREP.

“Condenable(s) quienes  atentan contra nuestro proceso democrático”, indicó.

El empresario sostuvo que lo hecho parte del CNE para proteger la integridad del proceso ha sido muy bueno. IR 

