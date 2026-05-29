Concluye proceso de restauración de iglesia católica de Nueva Armenia

Tegucigalpa – La restauración total de la iglesia católica de Nueva Armenia, Francisco Morazán, concluyó en el mes de abril de este 2026, un proceso que inició en el mes de abril del año 2015.

– La Iglesia Católica de Nueva Armenia, erigida en 1862, constituye un baluarte del patrimonio cultural nacional con una arquitectura de profundas raíces coloniales.

-El inmueble posee un estatus legal que obliga a las autoridades nacionales, locales y organizaciones comunitarias a garantizar su cuidado, mantenimiento y preservación permanente como legado histórico del departamento de Francisco Morazán.

Así lo informó el Comité de Restauración a través de un informe financiero en que se subraya que el proceso se llevó a cabo gracias a donaciones y la participación activa de la feligresía y de la comunidad.

En total se invirtieron 849 mil 794.80 lempiras divididos de la siguiente manera: gastos realizados en restauración de la Cúpula de la iglesia (346 mil 583.70 lempiras); gastos realizados en reparación de Sacristía y cuarto (90 mil 192.95 lempiras); gastos realizados en restauración de techo y resanación de paredes dañadas, retablo o altar mayo, sistema eléctrico y pintura general por dentro y fuera de la iglesia (396 mil 743.15 lempiras); instalación faroles frente a la iglesia (16 mil 275 lempiras).

Durante los últimos 11 años, con el entusiasmo y compromiso de la comunidad, se conformaron equipos de trabajo y comisiones, y se realizaron numerosas reuniones para planificar y coordinar cada detalle. Gracias al esfuerzo colectivo y al espíritu de colaboración, se llevaron a cabo diversas actividades, indicó el Comité de Restauración.

Entre dichas actividades se enumeran: ventas de Garaje, actividades en el río, zumbatón solidario, plantatón comunitario, maratones, bingos familiares, venta de bocadillos y camisetas, donaciones especiales de hijos, paisanos y amigos de Nueva Armenia.

La totalidad de los recursos económicos fueron recaudados mediante el aporte voluntario de los habitantes del municipio, visitantes y benefactores particulares.

El apoyo de la comunidad fue el motor financiero que permitió concluir la entrega de la infraestructura física sin comprometer la calidad de los materiales o procedimientos, destacó el Comité de Restauración.

El proceso culminó satisfactoriamente con un acto oficial donde el párroco de Sabana Grande hizo entrega formal de la iglesia restaurada al municipio de Nueva Armenia.

Este proyecto se erige como un modelo de unidad y trabajo coordinado, demostrando que la convergencia entre la jerarquía eclesiástica, las autoridades nacionales y la voluntad civil es capaz de rescatar y devolver el esplendor a los monumentos que definen la identidad del pueblo hondureño.

El éxito de la obra derivó de una gestión coordinada entre múltiples organismos del Estado y el gobierno local. Participaron activamente el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), la Secretaría de Gobernación y Justicia, y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Adicionalmente la Alcaldía de Municipal de Nueva Armenia, sincronizó la remodelación del Parque Central para asegurar una armonía visual y funcional con el templo restaurado.

El proceso de intervención física del templo católico se rigió estrictamente por los criterios de restauración de templos. La hoja de ruta fue establecida por el Padre Antonio Salinas, restaurador oficial de la Iglesia en Honduras, quien emitió las instrucciones técnicas por escrito. Estas directrices permitieron identificar los puntos críticos de la infraestructura y asegurar que cada fase de la obra respetara la integridad arquitectónica y los estándares eclesiásticos y patrimoniales.

Finalmente, el Comité de Restauración agradeció profundamente al padre Antonio Salinas, a toda la comunidad de Nueva Armenia por sus esfuerzos, dedicación, compromiso y disposición para esta importante obra, al párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, por liderar esta actividad y siempre apoyar con sus sugerencias y apoyo espiritual permanente, a todas las personas, familias, grupos y colaboradores que contribuyeron con su tiempo, esfuerzo y recursos.

A continuación se enlistan a detalle los trabajos realizados en el templo católico: