Concluye jornada de capacitación de unas 2,000 personas que participarán en escrutinio especial

Tegucigalpa – Bladimir Bastida, codirector de formación política del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que las jornadas de capacitación de 2 mil personas que participarán en el escrutinio especial concluyeron este viernes.

Explicó que cada partido político debe acreditar a 200 personas para cada turno, en esta ocasión el escrutinio especial se hará en dos turnos de 12 horas cada uno.

En total, cada partido político debió acreditar a 400 personas para poder participar en este proceso.

“Unas 2 mil personas participarán en el escrutinio especial de 2 mil 773 actas”, acotó el funcionario.

El escrutinio especial iniciará este sábado 13 de diciembre y puede tardar unos 10 días, según las autoridades. (RO)