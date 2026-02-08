Con expectativas, concluye encuentro Trump-Asfura

Tegucigalpa/Florida – La reunión de “alto nivel” entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump, de Honduras y EEUU respectivamente, concluyó al finalizar la tarde de este sábado en Mar-a-Lago, pero habrá una declaración hasta el domingo, se conoció.

– Asfura dará a conocer este domingo a primera hora los acuerdos y logros alcanzados con el presidente de la nación más poderosa del mundo.

La reunión estuvo marcada por la controversia que generó el apoyo público del mandatario estadounidense a la candidatura de Asfura en las pasadas elecciones de noviembre.

El cónclave comenzó pasadas las 15.30, hora de Miami, y se extendió por casi dos horas. El encuentro privado se desarrolló en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida, y el mismo buscaba consolidar un diálogo directo sobre intereses compartidos, más allá de la firma de acuerdos técnicos.

El encuentro de este sábado se desarrolló bajo el formato de «one on one» (cara a cara), una modalidad reservada para establecer confianza y trazar líneas generales de trabajo entre mandatarios.

Primeras imágenes del encuentro entre Nasry Juan Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, donde estrechan lazos y proyectan una visión de futuro compartida para Honduras y Estados Unidos.

Temas como la migración, comercio, narcotráfico y seguridad, eran parte de la agenda. El propio Asfura recalcó antes de salir de Honduras que la prioridad eran los aranceles y las inversiones.

Minutos antes de entrar a la reunión que sostiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Mar-A-Lago, el mandatario hondureño, Nasry Asfura manifestó que “hoy es un buen día para Honduras”, además dijo que “en el nombre de Dios y con él hoy va a salir todo bien”.

De momento los canales oficiales del gobierno hondureño no han detallado posibles acuerdos o los temas de la conversación entre los mandatarios, pero se espera una declaración oficial de Nasry Asfura a primeras horas del domingo.

Un grupo de hondureños se trasladó hacia la residencia de Mar-a-Lago para saludar al presidente Asfura.

Se informó que el gobernante hondureño les confió a los periodistas que lo abordaron en las afueras del hotel donde se hospeda en La Florida, EEUU, que esperará un pronunciamiento de su homólogo Donald Trump para luego ofrecer detalles del encuentro.

Asfura atenderá a los medios de comunicación muy temprano el domingo, momento en el que brindará detalles y sus primeras reacciones sobre los resultados de la reunión bilateral. JS