Concierto de Jay-Z en Nueva York con estrellas fue atrasado horas por brechas de seguridad

Nueva York.– Un concierto del rapero Jay-Z en el estadio de los Yankees de Nueva York el domingo por la noche se atrasó cuatro horas debido a «cientos» de fans que intentaron saltarse las medidas de seguridad y obligaron a la Policía a cerrar el recinto, según informaron este lunes los organizadores y las autoridades.

El artista de 56 años tenía programado su tercer y último concierto consecutivo en el estadio de El Bronx para celebrar el 30 aniversario de su álbum debut, ‘Reasonable Doubt’, todo un acontecimiento en su ciudad natal, lo que llevó a que miles de personas se congregaran en las afueras de la sala.

La promotora del evento, Roc Nation, junto al Yankee Stadium, explicó hoy en un comunicado que «cientos de personas en grupos grandes», aparentemente sin entradas, «arremetieron contra los fans que tenían entradas y, en algunos casos, se saltaron la seguridad», recogió el canal ABC.

«Como consecuencia, las puertas de todas las entradas del estadio se cerraron durante un largo periodo de tiempo» hasta que, con supervisión de la Policía, se pudo «garantizar la seguridad» del público dentro y fuera.

El también empresario subió al escenario pasada la medianoche y se disculpó por el retraso ante los más de 45.000 seguidores que llenaban el estadio, argumentando que el objetivo fue evitar «aplastamientos», de acuerdo con vídeos tomados por asistentes y publicados en redes sociales.

«Había unas 10.000 personas ahí fuera y cerraron todas las puertas. Alguien corrió a la puerta, y la cerraron por su seguridad y la de la gente allá fuera (…). No quiero empezar la música y que la gente sea aplastada. Lo siento mucho por la molestia, pero tenía que asegurarme de que todos estaban bien», explicó.

El concierto se alargó hasta las tres de la madrugada y acogió las actuaciones de varias estrellas invitadas, incluyendo a Rihanna, que interpretó junto a Jay-Z uno de los temas que la catapultaron a la fama, ‘Run this town’, y declaró que «extrañaba» los conciertos, según The New York Post.

También actuaron Beyoncé, la esposa del rapero; y figuras del hip hop como Usher, Fat Joe o Jadakiss. EFE