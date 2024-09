Conceicao: «Cristiano Ronaldo es mi referente»

Roma.- El portugués Francisco Conceicao, jugador del Juventus cedido por el Oporto, declaró este jueves en su presentación como nuevo atacante ‘juventino’ que su referente es su compatriota Cristiano Ronaldo.

«No he hablado con Cristiano sobre mi llegada a Turín, hablaré con él más adelante. Hay coincidencias entre nuestras trayectorias y para mí es un referente, como para todos los portugueses y muchos más», dijo en las instalaciones de la ‘Vecchia Signora’.

Conceicao, que estuvo en el Ajax en la 2022-23, está en la ‘Juve’ en calidad de cedido por el Oporto, aunque el objetivo de ambas partes es alargar su vínculo.

«No estoy pensando en el tema de la cesión. Agradezco al Oporto lo que hizo por mí y al Juventus por creer en mí. Estoy aquí para triunfar y espero seguir con esta camiseta el mayor tiempo posible. Quiero marcar la diferencia y me concentro en esto», apuntó, dando a entender su voluntad de continuar.

El extremo zurdo, que ya tuvo minutos ante el Roma en Serie A, habló de su nuevo entrenador, el italobrasileño Thiago Motta.

«Thiago Motta no me ha pedido nada en particular. Solo que jugara mi fútbol y echara una mano al equipo. Al no haber hecho la preparación con el grupo, no estoy en mi mejor forma, pero estoy seguro de que lo alcanzaré pronto», añadió.

Además, explicó cómo lleva las constantes comparaciones con su padre, Sergio Conceicao, exentrenador del Oporto.

«Ser hijo de mi padre me trae a menudo comparaciones, pero no las escucho. Estoy orgulloso de lo que ha hecho como jugador y entrenador, pero quiero seguir mi camino sin pensar en lo que se dice», sentenció. EFE/ir