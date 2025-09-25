Conceden solicitud de extradición diferida en contra de un estadounidense acusado de fraude

Tegucigalpa – Un juez de extradición concedió este jueves la solicitud de extradición de forma diferida en contra un ciudadano norteamericano acusado por el gobierno de Estados Unidos por el delito de fraude.

El extraditable responde al nombre de Roscoe Silvestre McMillan, que tiene un caso pendiente con la justicia hondureña.

McMillan es solicitado por el tribunal del distrito de Georgia por la supuesta participación en los delitos de fraude electrónico, fraude postal y por no comparecer ante los juzgados de EEUU.

Según la solicitud de extradición, el ciudadano norteamericano es parte de una organización de creación de empresas que no funcionan o de fachada y que incluían a falsos empleados por quienes posteriormente se reclamaron seguros de vida ante su supuesto fallecimiento.

El monto que se cobró, según el escrito de extradición asciende a dos millones 700 mil dólares, los cuales se canalizaron a través de siete compañías con nombres de personas que sí existen pero que nunca trabajaron en esas empresas.

Además, el extraditable fue sentenciado por el delito de lavado de activos el 4 de junio por el Juzgado de Letras con en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. AG