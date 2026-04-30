Conceden solicitud de extradición de hondureño acusado de agresión sexual infantil en EEUU

Tegucigalpa – Un juez designado concedió este jueves la solicitud de extradición de un ciudadano hondureño acusado por delitos de agresión sexual infantil hacia Estados Unidos.

El extraditable responde al nombre de Joaquín Alvarado Bueso, quien es pedido por el Estado de Oklahoma, en el condado de Comanche.

Alvarado Bueso es acusado de la comisión de los delitos de violación en primer grado, actos lesivos o indecentes contra menores y abuso sexual infantil en contra de dos hijastros.

La defensa del extraditable tiene un plazo de tres días hábiles, a partir de este lunes, para interponer un recurso de apelación ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Debido a la resolución, el extraditable cumplirá la medida del arresto preventivo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

El hondureño fue detenido el 10 de marzo del presente año por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, oriente de Honduras. AG