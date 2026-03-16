Conceden extradición de hondureño Mario Roberto Flores Mejía

Tegucigalpa – Un juez natural determinó conceder la extradición del hondureño Mario Roberto Flores Mejía, quien es reclamado por la justicia de Estados Unidos.

El Poder Judicial hondureño detalló que durante la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, un juez de Primera Instancia resolvió otorgar la entrega solicitada por el Tribunal Municipal de Filadelfia, Estado de Pensilvania, Estados Unidos, para el ciudadano hondureño Mario Roberto Flores Mejía.

El pasado 11 de febrero, se confirmó la captura de Mario Roberto Flores Mejía.

A Alexis Flores lo reclama el Tribunal de Filadelfia, estado de Pensilvania (EEUU), por la presunta comisión de varios delitos entre ellos asesinato, secuestro y agresión por incidente.

El hondureño Flores Mejía figuraba en una lista de los más buscados por el FBI desde 2007 con una recompensa de $250 mil para quien informara de su paradero. Los hechos ocurrieron en junio de 2000, cuando el extraditable abusó de una menor de cinco años y luego la estranguló, por lo quera buscado por la justicia norteamericana.

Más de 60 hondureños han sido extraditados a EEUU por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada, desde la reforma constitucional hecha en enero de 2012. JS