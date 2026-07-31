Conceden arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado por el crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – Una jueza otorgó este jueves la medida de arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, acusado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.

La resolución sustituye la prisión preventiva que enfrentaba el exfuncionario, quien ahora continuará el proceso judicial desde su vivienda mientras avanzan las diligencias en su contra.

La defensa de Fúnez solicitó la revisión de las medidas cautelares argumentando que el exalcalde presenta problemas de salud y que su permanencia en un centro penitenciario representaba un riesgo debido a su condición médica y su edad.

Tras evaluar los argumentos, la jueza decidió modificar la medida bajo las restricciones impuestas por el tribunal.

La decisión fue cuestionada por la representación legal de las víctimas. La abogada Kimberly Andino, apoderada del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, calificó la resolución como “lamentable” y sostuvo que no es proporcional a la gravedad de los delitos imputados.

Andino recordó que Fúnez enfrenta cargos por el asesinato de Juan López y por el delito de asociación para delinquir, por lo que advirtió que el cambio de medida cautelar podría representar un riesgo para la familia del ambientalista y para los integrantes del comité defensor del territorio.

La representante legal anunció que continuarán impulsando las acciones judiciales correspondientes para solicitar una nueva revisión de la medida cautelar y aseguró que permanecerán atentos al desarrollo del proceso, que aún deberá avanzar hacia la audiencia preliminar y posteriormente al juicio oral y público. IR