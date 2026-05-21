Conatel y DIPAMPCO coordinan acciones para fortalecer validación de chips móviles

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y las operadoras telefónicas Tigo y Claro, sostuvieron una reunión para fortalecer los procesos de validación y correcta activación de chips móviles en Honduras.

De acuerdo con el comunicado emitida por Conatel, la mesa técnica fue liderada por el Pleno de Comisionados de la institución, con la participación del director de DIPAMPCO y representantes de las empresas de telefonía móvil.

Durante el encuentro se establecieron las bases para mantener un diálogo permanente entre las partes y coordinar estrategias orientadas a mejorar los controles en la activación de SIM o chips telefónicos.

Asimismo, las operadoras expusieron avances tecnológicos enfocados en la autorregulación y validación de chips, siguiendo estándares y mejores prácticas internacionales en materia de telecomunicaciones y seguridad.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reforzar los mecanismos de control y contribuir a prevenir el uso irregular de líneas telefónicas vinculadas a actividades del crimen organizado. IR